Si sente male al volante e accosta: trovato morto dentro l'auto

Si è sentito male mentre stava guidando: ha accostato e con le sue ultime forze ha chiamato aiuto, prima di accasciarsi a terra, privo di sensi. E' morto così il 71enne camuno, residente in zona, che lunedì mattina poco dopo le 9 è stato soccorso da ambulanza e automedica lungo i tornanti di Via Dosso Portole, in territorio di Breno.

A nulla sono valsi, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarlo da parte degli operatori dell'automedica dell'ospedale e dei volontari di Camunia Soccorso: il suo cuore, come detto, non ha più ricominciato a battere.

Non ci sono dubbi sulle cause naturali del decesso, dovuto a un improvviso malore. La centrale operativa ha inviato sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Breno, per i rilievi del caso e per il supporto alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.