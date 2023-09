Infortunio in cantiere: gamba nel macchinario, operaio soccorso dall'eliambulanza

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi (mercoledì 6 settembre) a Breno: un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito durante i lavori di rifacimento del manto stradale di via Maione. Stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore sarebbe rimasto accidentalmente incastrato con la gamba in un piccolo bobcat che montava una benna miscelatrice per cemento.



Liberato dal personale dei vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del 118, il 50enne è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia. Il lavoratore, residente a Breno, avrebbe riportato seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in condizioni critiche: il ricovero nel nosocomio cittadino è infatti avvenuto in codice giallo.



Per chiarire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Breno, mentre i tecnici di Ats faranno gli accertamenti del caso, volti ad accertare il rispetto dei protocolli e delle condizioni di sicurezza.