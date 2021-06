Terribile incidente in galleria: 4 feriti, Statale chiusa e traffico nel caos

Bruttissimo incidente sulla Statale 42 della Valcamonica. La strada è stata chiusa all'altezza di Breno poco prima delle 18: nell'incidente, avvenuto all'interno della galleria Minerva, sono rimaste coinvolte due auto, che si sono schiantate frontalmente per cause ancora da accertare.

Quattro le persone ferite: ci sono anche due bambine di 7 e 8 anni, finite in ospedale con la loro mamma. Sul posto sono state inviate quattro ambulanze e l'elisoccorso decollato da Bergamo: tre feriti sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Esine, uno in elicottero al Papa Giovanni per il ricovero in codice rosso. Traffico nel caos per circa due ore, con un lento ritorno alla normalità a partire dalle 20.30.