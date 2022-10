Notte di controlli, è 'strage' di patenti: trovati 11 automobilisti ubriachi

'Strage' di patenti in Valcamonica per guida in stato di ebbrezza: tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Breno hanno ritirato 11 patenti ad altrettanti automobilisti, che si erano messi al volante dopo aver alzato il gomito in bar e ristoranti camuni. I controlli sono stati eseguiti lungo le principali vie di comunicazione nei comuni di Breno e Darfo Boario Terme.

Nove sono le persone denunciate - in stato di libertà - per essere state trovate con un tasso superiore a 0,8 g/l, mentre per altre 3 il ritiro della patente è scattato con infrazione di tipo amministrativo.

Il tasso alcolico maggiore è stato riscontrato in un 28enne di Artogne: si era messo al volante con una concentrazione quasi quattro volte oltre il limite: il valore raggiunto era di 1,84 g/l.