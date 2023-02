Dopo 173 anni di attività, la storica bottega chiude per sempre

Una storia lunga quasi due secoli, quella della bottega "Giovanni Pezzucchi" di via Mazzini a Breno, ormai giunta al capolinea. I cartelli "Fuori tutto, cedesi attività", affissi sulla vetrina del negozio di casalinghi e articoli da regalo, lasciano ben poco spazio all’immaginazione, purtroppo. Tra pochi mesi, le serrande del punto vendita più longevo di Breno, tra i primi del Bresciano a ricevere il riconoscimento di bottega storica conferito da Regione Lombardia, si abbasseranno per sempre.

Una decisione sofferta per l’attuale titolare Giampiero Pezzucchi: a pochi anni dalla pension,e si vede costretto a chiudere l’attività fondata nel lontano 1850. Il motivo? La mancanza di clienti, anche e soprattutto a causa dell’inarrestabile tendenza di acquistare tutto online.

Ben quattro generazioni si sono avvicendate nella gestione dell’attività: una tradizione di famiglia passata attraverso Pietro, Giovanni e infine Giampiero: hanno saputo trasmettere non solo la proprietà del negozio, ma anche una grande professionalità. Una vera e propria istituzione in paese e non solo: vanta il riconoscimento di negozio storico anche a livello nazionale, con l’inserimento nel registro della Camera di commercio di Brescia e di Unioncamere nel 2011. Un gioiello raro: all’interno della sede si possono ammirare ancora le vecchie scaffalature, l’antica scrivania-cassa, parte dei pavimenti originali in cotto e legno di castagno selvatico e un’importante collezione di antichi prodotti.

Il tempo dei saluti non è ancora arrivato: la data ufficiale di chiusra non è infatti ancora stata fissata, ma Pezzucchi si augura di riuscire a svuotare i locali e cedere l’attività prima dell’arrivo dell’estate.