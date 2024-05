La donna che precipita nel dirupo per salvare un asino

È precipitata in una scarpata nel tentativo (vano) di salvare un asino vittima del medesimo destino. Ma a differenza dell’equino, che se l’è cavata da solo, la donna non è più stata in grado di risalire. Le operazioni per riportarla sul sentiero hanno richiesto l’intervento due ben due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato verso mezzogiorno di domenica 12 maggio da Breno: la donna sarebbe scivolata dal sentiero che stava percorrendo proprio nel tentativo di raggiungere l’asino e trarlo in salvo. Poi il ‘volo’ nella scarpata, per fortuna, senza gravi conseguenze: se la sarebbe cavata con qualche lieve escoriazione.

Ma raggiungerla e recuperarla non sarebbe stato affatto semplice. “Si è trattato di un soccorso molto complesso”, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti per riportare la donna sul sentiero. Sano e salvo invece l’asino: è riuscito a scendere a valle autonomamente.