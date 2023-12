Minaccia di morte la sua ex: "Ti lavo con l’acido"

Le manette sono scattate poche ore dopo le minacce di morte e per lo stalker si sono pure spalancate le porte del carcere di Brescia, dove si trova tuttora. Un arresto in flagranza differita - il primo avvenuto nella nostra provincia - reso possibile dalle misure introdotte dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin per rafforzare il codice rosso (la legge che tutela le vittime di violenza). Nei guai è finito un 35enne bresciano, residente in un comune della media Valle Camonica: da mesi perseguitava la giovane donna con cui aveva avuto una relazione, terminata a maggio del 2023.

Stando a quanto riferito dai militari, il 35enne si sarebbe appostato diverse volte sotto casa dell’ex fidanzata e le avrebbe invitato numerosi messaggi minatori tramite whatsapp. “Ti lavo con l’acido”, si leggerebbe tra le numerose minacce.

Il tono e la frequenza dei messaggi minatori si sarebbe intensificato prima di Natale, portando la giovane vittima a chiedere ancora aiuto ai carabinieri: sabato 23 dicembre si è presentata in caserma a Breno con il suo smartphone colmo dei messaggi inviati dall’ex. Avvertimenti che sarebbero continuati ad arrivare, anche mentre la donna era in compagnia dei militari.

Grazie alle norme introdotte di recente, che permettono di fare scattare l’arresto anche sulla base di prove informatiche, come appunto le chat, il 35enne è stato rintracciato in poche ore e per lui si sono aperte le porte del carcere di Brescia. La misura cautelare è stata convalidata nelle scorse ore dal gip: il 35enne resta in prigione, in attesa del processo.