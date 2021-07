Ruba elettricità da un palo della luce: in casa nascondeva una maxi-serra di marijuana

Il piano serviva per alimentare due grosse serre: il valore stimato per il costo dell'energia sarebbe stato di 50mila euro

I carabinieri di Breno hanno arrestato un 47enne, residente del luogo, responsabile di aver rubato energia elettrica tramite l'allacciamento abusivo ad un palo della corrente. E' successo nella frazione Pescarzo.

Dopo aver visto i militari dall'interno di una villa, un ragazzo si è dato alla fuga nei boschi, ma è stato rincorso e fermato: si trattava di un 21enne, albanese, arrivato in Italia da meno di un mese. Poco dopo, durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto che era stato realizzato uno scavo interrato lungo tutto il perimetro del giardino dell'abitazione, dove vi erano stati fatti passare dei cavi elettrici collegati abusivamente ad un palo della luce dell'Enel. L'ingegnoso progetto serviva ad alimentare due grosse serre che il 47enne, padrone di casa e poi finito in manette, aveva allestito su due piani.

Tutto era pronto per dare il via alla coltivazione della marijuana: impianti di areazione, irrigazione, 150 lampade, ventilatori, vasi, concime e tutto il materiale che, in un paio di mesi, avrebbe consentito di produrre una grande quantità di "erba". L'uomo aveva addirittura sigillato tutte le finestre per favorire l'effetto serra e non far uscire odori che potessero tradirlo. I costi della corrente necessaria ad alimentare le serre erano stati stimati in circa 50mila euro e, per questo motivo, l'uomo aveva deciso di ovviare al problema dell'eccessivo costo, rubando l'energia dal palo della luce.

Il 47enne è stato arrestato per furto, mentre il giovane albanese è stato denunciato. L'arresto è stato convalidato e, vista l'assenza di precedenti, al padrone di casa non è stata applicata alcuna misura cautelare in attesa del processo.