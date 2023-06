La polizia lo ferma, ma è troppo nervoso: in auto ci sono 200 grammi di droga 

Sabato, sulla Brebemi, un automobilista è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato fermato dalla Polstrada di Chiari per un normale controllo, ma, visibilmente nervoso, ha subito insospettito gli agenti.

È quindi scattata la perquisizione dell'abitacolo e del baule: sotto il sedile del passeggero i poliziotti hanno trovato 200 grammi di hashish. Per il pusher, a quel punto, le manette sono state inevitabili.



In macchina c'era anche un amico, poi denunciato in stato di libertà. A seguito dell'arresto, lo spacciatore è stato invece portato in tribunale per la Direttissima. Al termine del processo, per lui è scattato il divieto di dimora in Lombardia.