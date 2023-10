È accusato di tentato omicidio il 58enne di Braone che, la notte del 4 gennaio 2021, avrebbe prima strangolato la moglie (poco più che 50enne) e poi cercato di togliersi la vita gettandosi dal balcone: il processo ha preso il via con la prima udienza ed è stato aggiornato al prossimo 14 dicembre.

I fatti come detto risalgono al 4 gennaio di due anni fa. L’imputato, in piena notte, avrebbe aggredito la moglie mettendole le mani al collo, nel tentativo di strangolarla: ha dichiarato che – in quel momento – era affetto da sonnambulismo e si sarebbe poi svegliato appena in tempo. Quindi, una volta resosi conto di quanto successo, si sarebbe gettato dal balcone, forse con l’intento di farla finita, precipitando dal terzo piano.

Salvo dopo la caduta

Fu la moglie ad allertare il 112. I sanitari arrivarono in forze nella casa di Via San Marco: il 58enne venne soccorso da automedica, ambulanza ed elicottero, poi trasferito in codice rosso al Civile. Nonostante le ferite, se l’è cavata: ma da quel momento è cominciata un’altra storia. Le indagini si sono concluse con il suo rinvio a giudizio, appunto, per tentato omicidio. Una prima perizia avrebbe confermato le sue capacità di intendere e di volere. Ma il tribunale ha richiesto ulteriori accertamenti: il processo è soltanto all’inizio.