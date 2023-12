Tenta di strangolare la moglie, si butta dal terzo piano: era davvero sonnambulo?

Aggredisce la moglie nel sonno, a processo per tentato omicidio: i giudici dovranno decidere se e come il suo presunto sonnambulismo possa aver inficiato la sua capacità di intendere e di volere. Tutto successe il 4 gennaio 2021 a Braone, in Valcamonica: l'imputato, oggi 58enne, aveva aggredito la moglie mettendole le mani al collo e tentando di strangolarla. Poi si era buttato dal terzo piano di casa, procurandosi gravi lesioni.

La testimonianza della moglie

“Stavo dormendo quando ho sentito qualcosa sul mio viso – ha raccontato la moglie in aula –: ho reagito e ho lottato con questa figura che non ho riconosciuto, pensavo fosse un ladro. Ho sentito un dito in bocca e l'ho morso. Mi sono ritrovata a terra e ho capito che era mio marito. Ho urlato a mio figlio di correre ad aiutarmi, che papà voleva uccidermi. Mio marito si è girato, era rigido, sembrava un'altra persona, un pazzo. Poi si è buttato dal terzo piano”.

Le perizie sull'imputato

L'uomo ha sempre negato di ricordarsi quanto accaduto, proprio perché a detta sua affetto da sonnambulismo. Marito e moglie da tempo dormivano in camere separate: la donna ha da poco ottenuto la separazione. In tribunale sono già state presentate due perizie, quella richiesta dai giudici e quella della difesa.

Liborio Parrino, direttore della struttura complessa di Neurologia dell'azienda ospedaliera di Parma, è il consulente nominato dal gip, il giudice per le indagini preliminari: nella sua relazione il medico riferisce che “quella notte l'uomo poteva essere sotto effetto di parasonnia non rem o forma epilettica notturna”. Il processo è stato aggiornato al prossimo 22 febbraio, quando probabilmente è attesa la sentenza.