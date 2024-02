Tentò di strangolare la moglie nel sonno: assolto perché sonnambulo

È stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, il 58enne che - nel gennaio del 2021 - aveva tentato di strangolare la moglie nel sonno, e poi si era lanciato dalla finestra dell'abitazione. Per il pubblico ministero, così come per i giudici, l'uomo era in stato di incoscienza, in preda a un episodio di sonnambulismo.

Tutto successe il 4 gennaio 2021 a Braone, in Valcamonica: l'imputato aveva aggredito la moglie mettendole le mani al collo e tentando di strangolarla. Poi si era buttato dal terzo piano di casa, procurandosi gravi lesioni alle gambe.

La donna si era difesa da quello che credeva essere un aggressore ignoto - in aula ha detto di essersi accorta solo in un secondo momento che si trattava del marito - mordendogli le dita. Solo una volta svegliato dalle urla della moglie, il 58enne enne si era reso conto di ciò che aveva fatto e si era quindi buttato dalla finestra. Una volta soccorso, era stato interrogato dai carabinieri di Breno, poi indagato per il tentato omicidio della moglie.

L'uomo ha sempre negato di ricordare quanto accaduto, proprio perché affetto da sonnambulismo. Marito e moglie da tempo dormivano in camere separate, ma i rapporti tra loro erano buoni come ha confermato la stessa donna - che non si è costituita parte civile - in aula. Le perizie richieste dai giudici e dal difensore del 58enne avrebbero confermato che quella notte non era cosciente ed è quindi stato assolto dalla pesantissima accusa di aver cercato di uccidere la moglie.