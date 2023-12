Esche killer lanciate nel giardino di casa: cane agonizzante

Una bruttissima vicenda, e tutto il paese in allerta perché la stessa cosa potrebbe capitare ad altri animali: un cane ha rischiato di morire avvelenato nel giardino della sua abitazione. A denunciare l’episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Brandico, è stata la proprietaria dell’animale.Â

L’inquietante scoperta mercoledì 6 dicembre, al risveglio: "Verso le 6 abbiamo trovato il nostro cane agonizzante, in preda alle convulsioni. L’abbiamo portato immediatamente in una clinica veterinaria e ci hanno detto che è stato avvelenato", spiega la donna sulla pagina Facebook del paese, aggiungendo che l’animale si trovava in giardino e che non sarebbe mai scappato.

Il sospetto dei proprietari è che le esche avvelenate siano state lanciate proprio nel giardino dell’abitazione. Resta da capire il perché di un gesto così malvagio che avrebbe potuto portare al decesso del cane. Macchia, questo il nome dell’animale, non avrebbe mai dato fastidio a nessuno e i padroni escludono che sia trattato della brutale vendetta di qualche vicino che mal tollera la presenza di animali. Il sospetto è che si sia trattato del gesto di qualche malintenzionato per mettere fuori combattimento il cane e provare ad intrufolarsi nell'abitazione, o in quelle confinanti, senza però riuscire a portare a termine il furto.

È solo un'ipotesi, per ora l'unica certezza è la pena che rischia chi si è macchiato di tale perfidia: secondo il codice penale dai sei mesi ai tre anni di reclusione. Un episodio che, purtroppo, non sarebbe isolato: altri casi simili si sarebbero verificati nel paese della Bassa nei giorni scorsi.Â