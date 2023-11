«Operazione pettirosso»: numeri da capogiro per il bracconaggio bresciano

Un vero e proprio crocevia per il business (illecito) di uccellini. Il bilancio, non definitivo, dell'«Operazione pettirosso» dei carabinieri forestali del reparto specializzato Soarda (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno degli animali), condotta tra ottobre e novembre, è decisamente importante, e ci rende sempre più consapevoli del ruolo strategico della nostra provincia nel traffico di uccellini vivi da richiamo. Ne parla il quotidiano Bresciaoggi.

I controlli sono stati effettuati in lungo e in largo, partendo dalla Bassa fino alle Valli. I sequestri e le operazioni eccellenti non sono mancate, a partire da quella che vede coinvolto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Bravo, accusato di falsificazione di sigilli in quanto alcuni dei suoi tordi erano dotati di anellini apparentemente manipolati. A Collio c'è stato l'arresto di un trappolatore, trovato in possesso di un fucile con la matricola abrasa.

A Calvisano un cacciatore (trafficante) è stato sorpreso nella sua cascina con reti e richiamo elettroacustico acceso, in piena notte, e prima di aprire le porte di casa è riuscito a liberare gran parte dei tordi catturati. Su un'agenda il bracconiere annotava tutte le catture, una media di 80 a notte. Solo due settimane dopo il blitz, l'uomo è stato nuovamente denunciato perché scoperto mentre era a caccia con un fonofil.

A Bione padre e figlio catturavano esemplari protetti utilizzando una rete da 20 metri, tenendoli poi nascosti in un fienile. Stessa attività anche per un uccellatore di San Lino di Agnosine, per un albergatore-ristoratore di Sulzano, che aveva piazzato le trappole addirittura nel giardino (con piscina) del suo hotel chiuso per la pausa invernale, e per un allevatore di Pertica Bassa.

Il bilancio, dicevamo, è spaventoso: 3.564 uccelli (dei quali 1.443 vivi) sequestrati, assieme a 75 fucili, 4.055 munizioni da caccia e 1.338 articoli tra trappole, reti e fonofil.