Scioccato da Canton Mombello, Bozzoli trasferito a Bollate: l'incontro con l'avvocato

Per la prima volta dal clamoroso quanto ridevole arresto, nascosto sotto il letto della sua villa di Soiano (qui il video della perquisizione), stamattina Giacomo Bozzoli ha incontrato il suo avvocato Luigi Frattini, che lo difende da quando – nel dicembre 2015 – finì nel registro degli indagati con l'accusa di aver ucciso e distrutto il cadavere dello zio Mario; accusa per la quale è stato poi condannato all'ergastolo in via definitiva.

Bozzoli trovato in boxer e maglietta sotto il letto: "Voleva rivedere il figlio di nascosto"

L'incontro è avvenuto nel carcere di Bollate, nel Milanese, dove Bozzoli è stato trasferito nella giornata di ieri. Le ragioni – secondo quanto trapelato – sarebbero principalmente queste: Canton Mombello è inadatto a ospitare un ergastolano, perchè si tratta di una casa circondariale e quindi pensata per detenzioni di breve o medio termine; il 39enne dovrà inoltre passare il primo anno in isolamento diurno: essendo il Nerio Fischione il carcere col più alto affollamento d'Italia (è pieno al 218,1%), applicare la misura sarebbe stato alquanto difficile.

Queste le motivazioni tecniche, ma c'è dell'altro. Bisogna infatti considerare il clamore mediatico delle vicenda e lo status del detenuto, rampollo di una famiglia che vanta conti e proprietà da milioni di euro (si dice che sia rimasto scioccato dall'impatto col penitenziario bresciano): i soldi fanno sempre la differenza in una società classista, anche dietro le sbarre.



Un ultimo aspetto, ma non meno importante: a Bollate è presente la "stanza dell'affettività" in cui Bozzoli potrà incontrare compagna e figlioletto. Un premio non proprio meritato, a ben vedere, visto che non voleva costituirsi, continuando la sua fuga per sparire dall'Italia.