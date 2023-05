Manca da casa da giovedì: paura per la sorte di un uomo

Non si hanno sue notizie da giovedì, ma le ricerche sono iniziate solo ieri, in serata. C'è grande apprensione per la sorte di un uomo di 38 anni di Bovezzo, una persona seguita da un centro specializzato a causa dei suoi problemi psichiatrici.

L'uomo, 38 anni, alto circa un metro e 70, circa 60 kg di peso, con capelli neri rasati, quando si è allontanato da casa indossava un giubbino nero, un maglione a righe e aveva una borsa a tracolla. Manca da casa da giovedì, ma l'allarme per la sua scomparsa è stato lanciato solo ieri. Le ricerche sono partite in serata, quando la sua auto, una Fiat Panda di colore bianco, è stata avvistata a Bagolino, in località Valle Dorizzo. Da lì, attorno alle 20:00, sono partiti i soccorritori, tecnici del Soccorso alpino, vigili del fuoco dei distaccamenti della Vallesabbia e della città e carabinieri. Sul campo vi sono anche unità cinofile, pronte a ripartire dalla mattina di oggi, domenica 14 maggio.