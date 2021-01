Assalta il distributore armato di roncola: residente assiste al colpo e lo fa arrestare

Volto coperto da un cappuccio e armato di roncola, ha tentato di svaligiare il distributore automatico di sigarette situato all'esterno della tabaccheria Floris che si affaccia sulla piazza principale di Bovezzo. Ma il colpo non è passato inosservato, anzi è avvenuto sotto gli occhi di una donna che abita in un appartamento di piazza Rota.

Nonostante il ladro avesse strappato la sirena, è scattato l'allarme che ha attirato l'attenzione della donna: si è affacciata alla finestra e ha assistito in diretta al tentativo di furto, avvenuto verso le 23.15 di venerdì, chiamando immediatamente il numero unico per le emergenze.

Proprio la tempestiva telefonata della donna ha consentito ai Carabinieri di Concesio di intervenire in pochi minuti e bloccare il malvivente - un 30enne originario di Trento ma di casa in paese - prima che facesse perdere le sue tracce: è stato fermato dopo un breve inseguimento a piedi ed è finito in manette. L’arresto è stato convalidato: il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bovezzo.