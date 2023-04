Ragazzina di 17 anni esce di casa e scompare nel nulla: "Aiutateci a ritrovarla"

Allarme a Bovezzo per la scomparsa di una ragazzina di soli 17 anni. Marta ha fatto perdere le sue tracce dal primo pomeriggio di ieri, mercoledì' 19 aprile. Di lei non si hanno più notizie dalle 15, quando è uscita di casa per andare a lezione di canto: non è mai arrivata a destinazione e non è più rincasata. È già stata sporta denuncia ai carabinieri e sono immediatamente scattate le ricerche: a Bovezzo come in città e nei comuni della Val Trompia.

I genitori della giovane hanno diffuso un accorato appello sui social: "La situazione è molto delicata: aiutateci a ritrovarla". Al momento della scomparsa la 17enne non aveva né il cellulare né soldi. Ansia e preoccupazione crescono con il passare delle ore: "Non è la prima volta che si allontana, ma è fondamentale trovarla il prima possibile: soffre di una patologia neurologica e non ha i farmaci con sé".

Marta è alta un metro e sessanta ed è di corporatura esile. Al momento della scomparsa indossava una piumino blu scuro, un maglione di cotone bianco e blu, una paio di jeans e delle sneakers marca "Valentino". In caso di avvistamento, contattare le forze dell'ordine.