Ritrovata sana e salva la ragazzina scomparsa: cosa le era successo

Marta è stata ritrovata, sana e salva: la ragazzina era scomparsa mercoledì pomeriggio da Bovezzo. Ritrovata in aeroporto a Mestre: qui è stata individuata da alcuni agenti di Polizia dopo che, così pare, aveva chiesto di poter acquistare un biglietto aereo. Si sarebbe così trattato di un allontanamento volontario: era uscita di casa senza telefono e senza documenti.

In treno fino a Venezia

Mercoledì sarebbe dovuta andare a lezione di canto, e invece ha preso la metropolitana per arrivare in stazione a Brescia, e da qui ha preso un treno per Venezia. La mobilitazione ha interessato comandi di polizia e carabinieri di tutto il Nord Italia: foto e informazioni sulla ragazza scomparsa (ha 17 anni) erano state diffuse anche dai familiari.

Non è chiaro il perché fosse arrivata in aeroporto, e se davvero avrebbe voluto salire su un aereo. Sta di fatto che ora il peggio è passato: Marta è stata ricoverata in ospedale in via precauzionale e sarebbe già stata raggiunta da genitori e familiari. Presto tornerà a casa.