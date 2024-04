In fuga dagli arresti, lo ritrovano a Rimini: "Volevo solo andare al mare"

In fuga da Bovezzo, dagli arresti domiciliari, a cui è obbligato anche a seguito di una rapina a mano armata (in città) alla fine dello scorso anno, è stato ritrovato a Rimini: è salito su un treno e ha raggiunto l'Emilia Romagna. Con un solo obiettivo, così avrebbe riferito alle forze dell'ordine: respirare un po' di aria di mare. Ne dà notizia Bresciaoggi.

L'evaso in questione è un uomo di 64 anni, già noto per numerosi precedenti, attualmente ai domiciliari per rapina – aveva preso di mira un ufficio postale di Brescia – e già seguito anche dai Servizi sociali e dall'autorità sanitaria, tramite il servizio di neuropsichiatria: è inoltre invalido civile.

Di nuovo ai domiciliari

Proprio la sua invalidità sarebbe stata la molla che l'ha spinto ad evadere: “Sono malato, avevo bisogno di respirare un po' di aria di mare”, avrebbe detto ai carabinieri di Rimini a cui si è costituito dopo aver raggiunto (in treno) la cittadina romagnola. Per lui inevitabili, di nuovo, le manette: giudicato per direttissima, l'arresto è stato convalidato e per lui sono stati confermati i domiciliari. Il processo è fissato per il prossimo 11 giugno.