Presi a calci e pugni, colpi di catena alla testa: aggrediti da una baby gang di 30 ragazzi

Tre ragazzini di soli 16 anni sono finiti in ospedale con vari traumi al volto, al cranio e pure una mandibola rotta: questo a seguito del violento pestaggio in cui, loro malgrado, sono rimasti coinvolti. L’episodio risalirebbe alla prima serata di martedì, tra le 21 e le 22 non lontano dal centro di Bovezzo, tra l’edicola e la banca. Il gruppetto di ragazzi – meno di una decina: ma alcuni sono riusciti a scappare in tempo – sarebbe stato improvvisamente accerchiato e aggredito da una baby gang composta da almeno 30 persone.

Chissà per quale motivo la “banda” avrebbe scatenato la propria furia sulle sfortunate vittime. Qualcuno è riuscito a scappare, c’erano anche delle ragazze, altri sono invece stati raggiunti e picchiati. I tre ragazzi finiti in ospedale sarebbero stati pestati a calci e pugni, ma anche colpiti alla testa con una catena di metallo. Poco lontano sarebbe anche stato ritrovato un coltello.

Le indagini dei carabinieri

La cronaca di quanto accaduto è stata raccontata sulle pagine del Giornale di Brescia, il primo a darne notizia. Sia i ragazzini in fuga che alcuni residenti avrebbero subito allertato le forze dell’ordine, mentre assistevano alla scena: all’arrivo dei carabinieri la presunta baby gang si era però già dileguata. Proseguono gli accertamenti con raccolta di testimonianza e visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La gang sarebbe stata avvistata in azione anche in altre occasioni a Bovezzo e nei paesi vicini, a Concesio e Villa Carcina.