Esce per un'escursione e scompare nel nulla: ricerche in corso

A Bovegno, da ieri sera i tecnici della Quinta Delegazione bresciana del Soccorso Alpino sono impegnati nelle ricerche di un 55enne, uscito per un'escursione e non rientrato a casa come previsto.

Dopo la richiesta d'aiuto al 112, sono subito partite le operazioni degli uomini del Cnsas (Stazione Valtrompia), insieme a quelli del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.