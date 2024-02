Abbandona una busta con sei cuccioli di cane vicino a un cassonetto

Abbandona una borsa contenente sei cuccioli di cane e poi si dilegua: è successo a Bovegno nel pomeriggio di ieri, sabato 10 febbraio. Il ritrovamento è stato segnalato alla centrale operativa della Polizia Locale della Valtrompia: la borsa contenente gli animali di poche settimane di vita è stata notata da un passante vicino a un cassonetto.

L'Unità Cinofila della Locale si è subito attivata con il veterinario e con alcuni volontari per fornire le prime cure ai cuccioli, comunque in buone condizioni di salute. Con il supporto dell'associazione SOS Cani Randagi, riusciranno a sopravvivere e trovare una casa.

Sono in corso le indagini per identificare l'autore del gesto, che rischia una denuncia all'autorità giudiziaria per abbandono di animali e una multa dai 1.000 ai 10.000 euro.