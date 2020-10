Sputi e insulti agli anziani: il sadico divertimento dei ragazzi del paese

Sputi e insulti ai passanti, soprattutto anziani: il deplorevole comportamento è stato segnalato alle forze dell'ordine nella zona delle scuole medie di Botticino. E' qui che si concentrerebbero strafottenza e vandalismo, per qualche ora al giorno: i protagonisti, a quanto pare, giovanissimi ragazzi del paese.

Nelle ultime 24 ore si contano già due segnalazioni ai carabinieri. In pratica, i ragazzini – in sella a biciclette e monopattini – oltre ad affrontare pericolose manovre in contromano, scatenerebbero la loro noia insultando e sputando addosso ai passanti, in particolare alle persone anziane.

La vicenda, ovviamente, non è passata inosservata e non rimarrà nemmeno impunita. Anche in assenza di reato vero e proprio, ai ragazzini potrebbero essere contestate violazioni al codice della strada e il non aver indossato la mascherina (con multe da 400 euro ciascuno).