Masso di 10 quintali cade sulla strada: donna salva per miracolo

Tragedia sfiorata a San Gallo di Botticino: intorno alle 12 di lunedì un grosso masso, del peso di circa 10 quintali (1 tonnellata) si è staccato dal versante ed è letteralmente rotolato sulla carreggiata. Questo mentre stava transitando una donna, alla guida della sua auto per andare al lavoro: la roccia le è franata davanti a pochi metri di distanza, lei è rimasta illesa solo per un irripetibile colpo di fortuna.

Il masso dalla montagna

Il masso si sarebbe staccato dal versante montuoso a causa della pioggia di questi ultimi giorni. Non ci sarebbero però rischi per altri crolli né per cedimenti strutturali. "Si è intervenuti tempestivamente con il personale del Comune - fa sapere il municipio in una nota - e si è immediatamente provveduto ad incaricare una ditta per la rimozione del masso".

La roccia, poggiata sul guard rail, l'aveva compromesso "dal punto di vista della stabilità, e avrebbe potuto, in caso di cedimento, coinvolgere tre immobili abitati e posti a valle". Il luogo del distacco è stato ispezionato a lungo, senza (come detto) siano stati rilevati altri pericoli. Verso le 14 la ditta incaricata aveva già provveduto alla rimozione del masso.