Proprietari in casa, arrivano i ladri: così sono riusciti a metterli in fuga

Ha visto un ladro che si stava arrampicando e aveva quasi raggiunto la terrazza. Testimone del furto, tentato alle 19 di venerdì 15 dicembre a Botticino, è il proprietario dell’abitazione: ha udito dei rumori sospetti provenire dall’esterno e si è affacciato per capire cosa stesse accadendo. Poi il faccia a faccia con il malvivente che stava cercando di raggiungere il balcone per poi intrufolarsi dentro la casa, nonostante la presenza di persone all’interno.

Alla vista del proprietario, il ladro sarebbe scappato a gambe levate. Poi è scattata la chiamata ai carabinieri che hanno raggiunto l’abitazione, situata in via Puccini, per i sopralluoghi del caso. Dei malviventi non c’era più traccia, ma è scattato l’allarme nel quartiere:

“Oltre a chiamare i carabinieri, ho avvisato personalmente tutti i vicini di casa: mi è stato suggerito di avvertire più persone possibili, per stare in allerta. Purtroppo però si era già verificato un furto nella zona poco prima", scrive l’uomo in un post pubblicato sulla pagina Facebook del paese, proprio per mettere in guardia i concittadini della presenza dei ladri.