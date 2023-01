Incendio divampa in un'abitazione: donna salvata da due giovani vicini

In via Valverde a Botticino, nel primo pomeriggio di ieri, un incendio è divampato all'interno dell'abitazione di un'anziana signora. I vicini di casa – una coppia di ragazzi – hanno visto un denso fumo nero uscire dagli infissi e sono prontamente intervenuti. All'interno, l'aria delle stanze era già satura, ma sono riusciti a raggiungere la donna e a metterla in salvo; a quel punto hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenite due squadre dei vigili del fuoco, che hanno prontamente domato il rogo. Gravi i danni all'abitazione (dichiarata inagibile), in particolar modo nella zona giorno. L'anziana è stata presa in cura dal personale medico sopraggiunto con un'ambulanza, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale, sebbene fosse scioccata per quanto avvenuto. È ora ospitata a casa di alcuni parenti.