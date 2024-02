Trova il ladro in giardino e lo mette in fuga: il tentato furto all'ora di cena

“Siamo impauriti ed esasperati”. Comincia così la testimonianza che ci ha affidato un giovane uomo di casa in via Puccini a Botticino. Mauro (nome di fantasia) vive con la mamma malata e la nonna anziana e, nella serata di martedì 30 gennaio, ha messo in fuga un ladro che si era intrufolato nel giardino della sua abitazione. Era l’ora di cena quando nel monitor del pc, dove scorrevano live le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all’esterno, ha visto una sagoma scura.

"Inizialmente ho pensato che si trattasse di un animale selvatico - racconta -, poi ho realizzato che si trattava di una persona: stava scavalcando la ringhiera per raggiungere l’abitazione dei vicini. Sono uscito e mi sono messo a urlare: a far un gran baccano. Lui è scappato a gambe levate, ma mi sono accorto che aveva un visore infrarossi, perché ho visto una lucina rossa sul volto".

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: in pochi minuti sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Brescia. "Del ladro non c’era più traccia: la mia abitazione è circondata da campi e colline. Ma i militari hanno trovato lo zaino che presumibilmente aveva perso il malvivente durante la fuga: all’interno c’era un flessibile e una prolunga elettrica. Mi è stato detto che, poco prima, era stata svaligiata una casa in via Monte Grappa, magari proprio del ladro che mi sono trovato nel piazzale di casa”.

Furto sventato e malvivente in fuga, ma resta la paura che possa accadere ancora: “È andata bene, ma non vorrei che la prossima volta qualcuno si intrufoli in casa e faccia del male a me e ai miei familiari. Via Puccini è nel mirino dei ladri: da quanto mi è stato riferito, ci sono stati almeno 6-7 episodi nelle ultime settimane. Quando ha segnalato l’accaduto ai carabinieri e alla polizia locale mi è stato detto che non possono effettuare servizi di controllo durante le ore notturne, perché non hanno abbastanza personale: noi ci sentiamo abbandonati e abbiamo paura”, conclude amaramente Mauro. La sua richiesta, come quella di chi abita nella zona, è quella di una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio.