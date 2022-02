Giovane mamma stroncata da un tumore: "Porta il tuo sorriso in paradiso"

Botticino Sera piange la scomparsa di Fabiana Apostoli, morta prematuramente all'età di 51 anni. Fabiana ha combattuto a lungo contro una grave e lunga malattia, un tumore contro il quale – alla fine – non c'è stato nulla da fare.

Ne piangono la scomparsa il figlio Giacomo, la mamma Luisa, il papà Felice, le sorelle Patrizia e Jessica. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo apparsi sui social (e non solo) nelle ultime ore: "A te che vivevi con il sorriso, a te che avevi sempre una buona parola, riposa in pace Faby", scrive Omar; "Non ci possiamo credere Faby, lasci un vuoto immenso nella vita di tutti noi. Porta il tuo sorriso in paradiso. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore", è invece il messaggio di Paola e Luigi.

I funerali saranno celebrati lunedi? alle 14.30 nella Basilica Santa Maria Assunta di Botticino Sera, partendo dalla casa funeraria La Cattolica, in via Papa Giovanni XXIII a Rezzato. Al termine del rito esequiale, il feretro verrà condotto al tempio crematorio di Sant'Eufemia.