Aperto da 47 anni, storico negozio di paese ha chiuso i battenti a fine anno

Ha deciso di abbassare per sempre la serranda Maria Rizzini: dal 1974 ha gestito il negozio 'Marie' di Via Tito Speri a Botticino Sera. Un punto di riferimento per il paese: nella sua bottega si potevano trovare profumi e prodotti di bellezza, ma anche abbigliamento, articoli di pelletteria e intimo. Da allora però ne sono cambiate di cose, in Italia e nel mondo: ma in un modo o nell'altro il negozio è rimasto sempre lo stesso.

Adeguato ai tempi in mutamento, sia chiaro: ma con la stesso modo di fare, gli stessi valori di una volta, e l'attenzione verso prodotti di qualità e made in Italy. Adesso è finita davvero, purtroppo: come scrive il Giornale di Brescia, il 31 dicembre il negozio ha chiuso i battenti. Per sempre: questo non è un arrivederci, ma un addio vero e proprio.

Una decisione che la proprietaria avrebbe preso prima dell’arrivo della pandemia, che per molte attività è stata la mazzata finale. “Non ci sono più le condizioni per continuare”, ha detto la negoziante. Senza dubbio, un altro pezzo di storia bresciana che se ne va.