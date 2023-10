Un tumore s'è portato via Daniele a 36 anni: "Non ci sarà mai un addio"

Profonda tristezza a Botticino per la scomparsa di Daniele Rossi, spentosi prematuramente a soli 36 anni. Una vita spezzata troppo presto: il giovane è stato strappato all'affetto di familiari e amici da un tumore contro il quale ha lottato strenuamente, ma contro il quale – alla fine – purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Di professione designer, molti lo ricordano con stima e considerazione. Un professionista di grande talento, un ragazzo gentile e sempre cordiale: "Era gentile, talentuoso, disponibile, una persona con cui era bello lavorare – è il ricordo di una collaboratrice di lavoro –. La sua scomparsa è terribilmente ingiusta, un abbraccio ai suoi cari e tanta tristezza nel cuore, oggi". Grande lo sconforto anche tra i tanti amici e compagni di avventure: "So che sei sulle dune con la Go-pro – scrive Manfredo – e che stai contemporaneamente nuotando nel mare di Rab". "In questo mondo – sono invece le parole di Mauro, colme d'affetto – non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato un’amicizia. Non ci sarà mai un addio. Un giorno ci rincontreremo amico mio".

Decine di persone hanno partecipato al funerale, che è stato celebrato nella mattina di oggi, lunedì 16 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Botticino Mattina. La comunità si è stretta attorno ai familiari di Daniele, che lascia nel dolore i genitori (mamma Elisa e papà Franco), la sorella Sara e i gli adorati nipoti.