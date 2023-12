Botti illegali e bombe artigianali "micidiali": maxi sequestro nel Bresciano

Fuochi d’artificio illegali, ma pure bombe carta artigianali “dal potenziale esplosivo micidiale per le persone e la sicurezza pubblica”: è quanto ha scovato, e sequestrato, tra Nave e la città la guardia di finanza. I controlli mirati dei militari di Brescia hanno interessato sia le attività commerciali che il web e altri canali di comunicazione dove, in occasione del Capodanno, vengono messi in vendita ordigni rudimentali da diversi cittadini.

Il bilancio è di oltre due tonnellate di botti sequestrati in due attività di Brescia e Nave: erano stati messi in vendita senza le necessarie autorizzazioni e conservati senza la dovuta cautela. Non solo: le indagini delle fiamme gialle bresciane hanno consentito di ricostruire un circuito parallelo di ordigni esplosivi rudimentali e illegali gestito da privati cittadini. Le perquisizioni si sono concentrate, in particolare, su 4 abitazioni e hanno portato al sequestro di 52 bombe carta rudimentali ritenute, a seguito degli accertamenti tecnici effettuati dal personale specializzato della polizia di stato, "micidiali per le persone e la sicurezza pubblica".

Sei le persone denunciate per commercio abusivo di materiale esplodente: per una di loro è scattato anche l’arresto, in flagranza, per detenzione e vendita di ordigni rudimentale dall’elevato potenziale esplosivo.