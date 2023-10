Il dramma di Bortolo, morto nell'azienda del figlio a pochi giorni dal suo compleanno

È il giorno del dolore a Orzinuovi per la scomparsa di Bortolo Pontoglio, l'agricoltore (in pensione) morto a 84 anni nell'azienda agricola gestita dal figlio Sergio, domenica sera in località Melotta a Casaletto di Sopra, provincia di Cremona. Come già successo tante altre volte, nonostante l'età Bortolo stava dando una mano al figlio in azienda: Sergio era impegnato nella mungitura delle capre, il padre in altre faccende. Forse stava controllando la vasca dei liquami quando è precipitato al suo interno: il figlio ha sentito un tonfo, non ha più visto il papà e ha subito chiamato i soccorsi.

Giovedì mattina il funerale

All'arrivo degli operatori – i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Verde – per il povero Bortolo non c'era già più niente da fare. Per recuperare il corpo è stato necessario svuotare la vasca. La salma, ricomposta, dopo i vari accertamenti medico-legali è stata riconsegnata alla famiglia. Il funerale sarà celebrato giovedì mattina a Orzinuovi, il paese dove Bortolo Pontoglio viveva con la sua famiglia. La salma riposa alla Casa del commiato Passeri di Via Corridoni: oltre al figlio Sergio, lascia nel dolore la moglie Angela Piemonti, le sorelle, il fratello, cognati e nipoti. Avrebbe compiuto 85 anni tra meno di un mese.