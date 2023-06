Dà di matto fuori dal bar, poi calci e pugni all'auto dei carabinieri

Ubriaco, ha prima infastidito i clienti del bar e poi aggredito i carabinieri: ha preso a calci e pugni anche la gazzella dei militari. Per questo è stato arrestato e già trasferito in carcere: in attesa della convalida, è accusato di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo mercoledì pomeriggio in Piazza Giovanni Paolo II a Borno. Pare che l’uomo, 39 anni, da parecchi minuti stesse infastidendo (e non poco) i clienti del bar e gli avventori della piazza: all’ennesima provocazione, sono stati allertati i carabinieri.

L’arrivo dei carabinieri

Quando sono arrivati i militari, il 39enne li ha allora aggrediti verbalmente, poi ha alzato le mani e infine, come detto, ha preso a calci e pugni anche l’auto di servizio. Non è stato facile calmare l’animo agitato dell’uomo, alla fine costretto ad arrendersi (e non poteva essere altrimenti). Accompagnato in caserma, è stato identificato e arrestato, trasferito in carcere a Brescia. Qui ha passato la notte, giovedì la convalida.