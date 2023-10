Il trattore si ribalta, agricoltore resta schiacciato: soccorso in codice rosso

Stava lavorando in un campo quando, per cause da accertare, il trattore sul quale si trovava si è ribaltato, finendo per schiacciarlo. È stato ricoverato all’ospedale di Esine l’uomo di 59 anni che, nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 18 ottobre) ha avuto un incidente mentre stava lavorando nei terreni situati nella zona di via Rivadossa a Borno.

Lanciato l’allarme, verso le 13, sul posto sono giunti i soccorsi, in codice rosso: una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica.

L'emergenza è poi, per fortuna, rientrata: il 59enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Stabilizzato sul posto dal medico del 118, è stato poi trasportato all’ospedale di Esine ed è stato ricoverato in codice giallo: se la caverà. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai carabinieri.