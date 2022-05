Ragazza trovata morta tra le mura di casa: il dolore di un intero paese

Un dramma immenso si è consumato nella giornata di lunedì a Borno, comune dell’alta Valle Camonica. Una giovane di soli 32 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. La tragica scoperta in mattinata, dopo l’allarme lanciato dai parenti.

All’arrivo dei soccorsi per la 32enne non c’era purtroppo nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere. I carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di rito, non nutrono alcun dubbio sulle cause del decesso: la 32enne si è tolta la vita. La salma è stata portata all'obitorio del Civile di Brescia, ma non verrà eseguito l’esame autoptico: nelle prossime ore sarà riconsegnata ai familiari che potranno organizzare le esequie.

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo paese, già finito al centro delle cronache dopo il ritrovamento del corpo orrendamente mutilato di Carol Maltesi. Ora un'altra terribile tragedia, che ha nuovamente gettato la comunità nel più profondo sconforto.