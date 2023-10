Frana la montagna, strada sommersa dai detriti: chiusa fino a nuovo ordine

È chiusa fino a nuovo ordine la strada che da Paline di Borno porta a Dezzo, in Val di Scalve: nel pomeriggio di giovedì diversi metri cubi di materiale sono franati sull'asfalto, di fatto ostruendo ogni possibilità di transito. Si tratterebbe, a quanto pare, di una conseguenza del maltempo che negli ultimi giorni ha sferzato la Valcamonica. Il primo a dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che si è trovato di fronte la frana.

La nota del Comune

Sono al lavoro i tecnici del Comune e della Provincia di Brescia, che ha competenza sulla tratta. L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella serata di giovedì dal municipio di Borno: “Si è verificato uno smottamento sul tratto di strada che collega Paline con la Val di Scalve – si legge in una nota –. I tecnici provinciali sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza la strada: il tratto è stato chiuso. Vi terremo aggiornati nelle prossime ore sull'aggiornamento della situazione”.

La strada resta chiusa, ma come detto tecnici e operai sono già al lavoro: dovranno essere rimossi tutti i detriti e rimessa in sicurezza la carreggiata. Una volta concluse le operazioni, il tratto potrà essere riaperto: si spera entro il weekend.