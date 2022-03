Donna tagliata a pezzi: killer psicopatico o delitto passionale? Caccia al mostro

Niente di nuovo, almeno per ora: si continua a indagare, cercare, analizzare. Si cerca di capire chi sia la vittima, quando e come è stata uccisa, quando è stata portata a Paline di Borno: è qui, ricordiamo, che domenica pomeriggio è stato ritrovato il cadavere smembrato di una donna, forse di età compresa tra i 35 e i 50 anni, fatta letteralmente a pezzi in 15 parti, tra cui le mani e la testa, e abbandonata sul ciglio della strada – al confine con la provincia di Bergamo – in quattro sacchi neri. Sono stati ritrovati da un residente, un allevatore della zona che li ha visti e ne ha aperto uno: al suo interno, una mano umana con dello smalto viola sulle dita.

L'inquietudine non si placa in paese, ovviamente. Ci si chiede chi possa essere stato e quando sia passato da Paline. Le indagini degli inquirenti sono “partite da zero”: ovvero tutto è possibile. Sono coordinate dalla pm Lorena Ghibaudo, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Da quanto raccolto fino ad oggi si presume che il killer abbia agito come un professionista.

Un killer professionista?

Ovvero, avrebbe mostrato grande capacità e freddezza nel fare a pezzi la vittima. Usando un coltello professionale e probabilmente congelandola in un freezer non domestico. E ancora, il volto sfregiato con il fuoco affinché non fosse più riconoscibile. Sono tutti elementi che torneranno utili alle indagini. Così come l'ipotesi che i sacchi siano stati lasciati sul ciglio della strada affinché venissero ritrovati. E se ci fosse allora un'altra persona coinvolta? Magari che voleva disfarsi del cadavere? O farlo ritrovare per avviare le indagini? Oppure potrebbe trattarsi di un delitto passionale?

Autopsia, impronte, Dna

Intanto proseguono gli accertamenti sui resti della vittima. E' già stata sottoposta ad autopsia, ma si prevedono ulteriori approfondimenti. Sono state anche prelevate le impronte digitali e raccolto tracce di Dna: verranno confrontate con la banca dati per verificare se la donna fosse già nota alle forze dell'ordine per vari motivi (magari perché scomparsa). Sono state sequestrate le registrazioni di almeno 12 telecamere della zona. Potrebbe bastare un fotogramma per una svolta.