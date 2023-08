Un volo nel vuoto di oltre 100 metri: precipita in una gola e muore

Un'altra tragedia in montagna, a poche ore dal decesso dell'escursionista di 76 anni travolto da una frana di sassi a Sonico. Il dramma stavolta si è consumato in territorio di Borno, poco dopo le 14 in luogo impervio a est della Cima Moren: un 50enne è precipitato per oltre un centinaio di metri in una gola ed è stato ritrovato ormai morto dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti l'eliambulanza decollata da Sondrio, i tecnici del Soccorso Alpino di Breno e Schilpario, i Carabinieri di Breno per i rilievi.