Ubriaco a 13 anni, collassa in piazza e finisce in ospedale

Il giovane è stato portato in ospedale

Una bevuta dopo l’altra hanno fatto si che una semplice uscita con gli amici si trasformasse in un ricovero in ospedale. E’ successo alla mezzanotte di martedì 17 agosto in piazza Roma: un ragazzo di appena 13 anni è collassato sotto gli occhi degli abitanti nel pieno centro cittadino di Borno.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ambulanza di Camunia Soccorso, insieme ai carabinieri di Breno. Dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato portato all’ospedale di Esine dov’è stato ricoverato in codice giallo.

L’abuso di alcol è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Tantissimi i casi segnalati nell'ultimo fine settimana: a Ferragosto un ragazzo di 28 anni si è sentito male lungo il lido di Padenghe ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desenzano, mentre a Travagliato un altro giovane è collassato ed è stato portato all’ospedale di S. Anna.