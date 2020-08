Nasconde la droga in camera da letto: nel taccuino tutti i nomi dei suoi clienti

Una vecchia conoscenza della giustizia bresciana è finita di nuovo nella rete dei carabinieri: si tratta di un 40enne residente a Borno, già arrestato due volte per possesso e spaccio di cocaina, ancora in manette stavolta con l'accusa di detenzione di hashish ai fini di spaccio.

Da tempo i carabinieri della compagnia di Breno lo tenevano d'occhio: venerdì pomeriggio lo hanno atteso fuori casa, lo hanno fermato e perquisito. Nella sua abitazione sono stati recuperati una ventina di grammi di “fumo”, nascosti in camera da letto, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo: il pusher camuno si era annotato i nomi dei clienti con cui era abituato a fare affari, in un taccuino in cui erano stati trascritte le cessioni e i soldi incassati dalla vendita della droga. L'arresto è stato convalidato, e il 40enne sottoposto all'obbligo di firma giornaliero, in attesa del processo.