Operaia schiacciata da un tronco: portata d'urgenza all'ospedale Civile

Martedì pomeriggio, una 52enne si è infortunata mentre stava accatastando della legna in località Malga Creisa, a Borno in Valcamonica. Una pianta le è finita addosso, schiacciandola all'altezza della spalla e del torace. La donna, residente a Ossimo, era al lavoro come dipendente del consorzio forestale Pizzo Camino.

Immediata la richiesta di intervento al 112: la centrale operativa ha mandato sul posto i tecnici della V Delegazione Bresciana del Cnsas, Stazione di Breno, intervenuta con 12 soccorritori e l’eliambulanza di Brescia.

L'operaia è stata raggiunta, trattata a livello sanitario, caricata su una barella e recuperata con il verricello. Infine è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Civile. L’intervento è cominciato poco prima delle 15 e si è concluso in un paio d’ore.