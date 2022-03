Borno: trovato cadavere di donna fatto a pezzi, indagini per omicidio

Orrore a Borno, in Valcamonica. In un dirupo in località Paline, nascosto in alcuni sacchi neri di plastica, è stato ritrovato il cadavere di una donna, fatto a pezzi. Irriconoscibile il volto.

Sotto il coordinamento del pm Lorena Ghibaudo, i carabinieri hanno già avviato le indagini per omicidio: "Non sappiamo quando potrebbe essere avvenuto il decesso, né quando è stato occultato il corpo, a causa delle pessime condizioni in cui è stato rinvenuto", fanno sapere i militari.

Al momento si cerca di risalire all'identità della vittima, consultando le denunce di scomparsa presentate in valle nelle ultime settimane.