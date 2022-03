Donna uccisa e fatta a pezzi: il ritrovamento shock di un passante

È stato un uomo impegnato a passeggiare in zona, ad avvistare in un dirupo i sacchi neri di plastica all'interno dei quali erano occultati i resti di un cadavere di donna, tagliato a pezzi. Il passante li ha aperti e – dopo la macabra scoperta – ha allertato il 112.

Il ritrovamento è avvenuto domenica pomeriggio, lungo la strada che collega località Paline alla Val di Scalve, in prossimità del confine tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo.

Al momento gli inquirenti brancolano nel buio: "Non è stata effettuata l'identificazione per le pessime condizioni del corpo, non sappiamo in che modo sia stata uccisa, non sappiamo quando è avvenuto il decesso né quando è stato occultato il corpo" fanno sapere i carabinieri, che indagano per omicidio sotto il coordinamento del pm Lorena Ghibaudo.

Visto l'avanzato stato di decomposizione, il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa, mentre l'abbandono dei sacchi dovrebbe essere più recente.