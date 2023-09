È Boris Aru, 51enne di casa a Brignano Gera d’Adda (Bg), l'ennesima vittima sul lavoro. La tragedia si è consumata poco prima delle 15.30 di ieri, giovedì 28 settembre, all'interno del magazzino del supermercato "il Gigante" di Basiano (Mi): Aru è stato travolto e ucciso da un tir in manovra. Il 51enne, di origini sarda ma di casa nella Bergamasca, era responsabile logistico di un consorzio che gestisce il trasporto merci della nota catena di supermercati presente anche a Brescia con il punto vendita di Via Valcamonica.

Stando a un prima ricostruzione, il povero Aru si stava spostando a piedi all'interno del deposito e girando un angolo cieco non si sarebbe accorto del mezzo utilizzato per la movimentazione dei rimorchi che lo ha travolto; anche l'autista del tir non lo avrebbe visto. L'incidente si è verificato sotto gli occhi di altri lavoratori, che hanno subito dato l'allarme e che saranno ascoltati dalla polizia locale.

Sono stati proprio gli agenti della Locale a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione le cause della tragedia. Sotto shock l'autista del mezzo pesante, un 30enne. La compagna del 51enne, che lavora nello stesso deposito, è stata soccorsa per un malore.