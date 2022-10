Ragazzo ubriaco riempie di botte la madre e la manda in ospedale

In preda a una furia incontrollata, probabilmente esasperata dai fiumi di alcol che aveva in corpo, se l'è presa con sua madre colpendola più e più volte: le grida della donna hanno spaventato i vicini che hanno subito allertato i carabinieri. E i militari della stazione di San Zeno l'hanno fermato e portato in caserma: rischia l'arresto per maltrattamenti e resistenza.

Tutto è successo martedì pomeriggio a Borgosatollo. La chiamata al 112 arriva poco prima delle 16.30: testimoni riferiscono di grida e urla da un appartamento di Via Ugo Foscolo. Svelato l'arcano all'arrivo dei militari: un 33enne, palesemente ubriaco, aveva aggredito la madre senza apparente motivo.

La madre in ospedale

Calci e pugni alla porta, una volta dentro avrebbe colpito anche la madre, 63 anni: quando poi si è trovato di fronte i carabinieri, avrebbe aggredito anche loro. Non senza fatica è stato immobilizzato e accompagnato in caserma: la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Niente di grave (per fortuna) per la donna aggredita, ma che ha comunque avuto bisogno di essere medicata in ospedale: è stata soccorsa dai sanitari dell'automedica e poi trasferita al Civile, ricoverata in codice verde, da un'ambulanza della Croce Blu..