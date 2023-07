Ubriaco e molesto: paura per i bambini alla festa di paese

È stato denunciato per ubriachezza molesta l'uomo che domenica sera avrebbe infastidito e importunato gli avventori e i alcuni bambini del centro sportivo di Borgosatollo: qui si stava celebrando la tradizionale Festa dell'Avis, quando a seguito delle presunte molestie qualcuno ha allertato i carabinieri. I militari hanno accompagnato il sospetto in caserma, l'hanno identificato e denunciato.

La nota del Comune

Sull'accaduto anche l'amministrazione comunale ha pubblicato una nota: "Domenica sera un uomo è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri e denunciato a piede libero per ubriachezza molesta. Per quanto a noi noto non ci risultano querele di persone offese per altre ipotesi di reato. A differenza di quanto sta circolando sui social - sottolinea il Comune - non risultano presunti tentativi di rapimento o di altri fatti gravi a danno di bambini o adulti. Visto che la persona è stata identificata, se qualcuno fosse stato testimone diretto dei fatti e avesse altri elementi utili è invitato a rivolgersi alla stazione dei carabinieri di San Zeno".