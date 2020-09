Allarme in paese: i ladri provano ad entrare mentre le famiglie dormono

L’incubo di due famiglie bresciane, residenti a Borgosatollo: per un soffio non si sono trovate faccia a faccia con una banda di ladri, che stavano armeggiando per provare e fare irruzione nelle rispettive case. Non ci sono riusciti, per fortuna: in entrambi i casi i banditi se la sono data a gambe quando si sono accorti che c’erano i proprietari. Tanta paura per chi era in casa in quel momento.

Due episodi avvenuti nel raggio di pochi minuti e nello spazio di pochi chilometri: il primo a essere preso di mira è stato un appartamento di via Rovetta, verso le 21.15 di domenica sera: qui i banditi si sono aperti un varco, rompendo la portafinestra del bagno, ma hanno girato i tacchi rapidamente quando si sono accorti che dentro c'era un'intera famiglia.

Un’ora più tardi è toccato a un’abitazione di strada Borgosatollo: anche qui i ladri sono stati messi in fuga da un membro della famiglia che aveva lasciato la camera da letto per andare a bere. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Dell'accaduto sono già stati informati i carabinieri.

