Speed check distrutto dai vandali: una vendetta dopo le multe?

Vandali in azione la notte di capodanno. Nel mirino, stavolta, gli speed check posizionati in Via Santissima a Borgosatollo: uno di questi è stato forzato, aperto e ampiamente danneggiato. Fortunatamente era vuoto: di fatto è la “custodia” in cui la Polizia Locale può inserire un autovelox mobile per il rilevamento della velocità.

Per quanto accaduto le indagini sono comunque in corso. In questa fase, ovviamente, non si può escludere nulla: né che si sia trattato di un atto vandalico fine a se stesso, né tanto meno che chiunque abbia agito non possa averlo fatto per vendetta, forse come ritorsione per qualche multa ricevuta in passato.