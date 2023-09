Lite tra automobilisti: marito e moglie presi a manganellate da una donna

Una lite tra automobilisti, pare per ragioni legate al mancato rispetto della segnaletica stradale, poi le urla e l’aggressione a suon di manganello. Tutto sotto gli occhi dei passanti e dei residenti di via Molino Vecchio e dalla piazza centrale di Borgosatollo. E proprio il loro intervento si sarebbe rivelato fondamentale per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tutto è accaduto poco prima delle 9 di ieri sera (giovedì 7 settembre): stando al racconto delle decine di persone che hanno assistito alla scena, una donna, dopo essere scesa dalla sua auto, avrebbe cominciato a inveire pesantemente contro una coppia che viaggiava a bordo di un’altra macchina.

Completamente fuori di sé, avrebbe cominciato a colpire con violenza la carrozzeria dell’altra auto, poi sarebbe tornata verso il suo veicolo per estrarre un manganello telescopico dall’abitacolo. Momenti concitati e spaventosi: la donna non avrebbe esitato ad usare il bastone, colpendo i malcapitati automobilisti.

Sarebbe stata fermata e disarmata dai passanti, poi è scattata la richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenute due gazzelle dei carabinieri e i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza. Per fortuna la coppia aggredita a manganellate se la sarebbe cavata con lesioni non di grave entità. La vicenda è ora la vaglio dei militari, che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e delle tante persone che hanno assistito alla scena.